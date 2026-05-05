A Reggio Emilia è stata presentata una mozione per celebrare il Tricolore in occasione di un evento con la presenza del presidente della Repubblica e della presidente del Consiglio. La proposta è stata avanzata da alcuni consiglieri comunali e prevede la costituzione di un comitato organizzatore coinvolgendo diverse forze politiche del territorio. La mozione sarà discussa nelle prossime riunioni del consiglio comunale.

? Cosa scoprirai Chi sono i consiglieri che hanno presentato la mozione?. Come verrà gestito il comitato organizzatore tra le diverse forze politiche?. Perché la presenza di Mattarella e Meloni è fondamentale per l'evento?. Quali saranno le conseguenze economiche e culturali per la città?.? In Breve Consiglieri Tarquini e Migale propongono comitato organizzatore trasversale per il 7 gennaio 2027.. Progetto prevede coinvolgimento scuole e cittadini per tutto l'anno successivo alla ricorrenza.. Obiettivo valorizzare Sala del Tricolore e Museo della bandiera a Reggio Emilia.. Piano richiede coordinamento immediato per protocolli di sicurezza e cerimoniali istituzionali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio Emilia, mozione per celebrare il Tricolore con Mattarella e Meloni

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