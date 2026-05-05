Il campionato regolare della Robur si è concluso con una partita ricca di emozioni, terminata 4-4. La squadra ha affrontato la sfida con determinazione, segnando più volte e inseguendo il risultato. La stagione si chiude senza sconfitte, anche se con alcuni errori, e la squadra si prepara ai playoff con risultati positivi e tanta voglia di continuare.

E’ finito in maniera pirotecnica il campionato (regolare) della Robur. Con un 4-4 figlio di inseguimenti e fughe, qualche errore di troppo, e tanta buona volontà. Il giovane Trestina si è presentato al Franchi con la salvezza in tasca e il coraggio di giocarsela. Ha messo, a tratti, in difficoltà i bianconeri, che hanno avuto però il merito, anche stavolta, di non tirarsi indietro di fronte all’ostacolo. Da dire anche che Gill Voria, già privo dello squalificato Ciofi, ha operato delle scelte, nella costruzione dell’undici iniziale, in funzione dei play off: Lipari è entrato a gara in corso, Conti è finito in tribuna per non rischiare l’ammonizione che, da diffidato, gli avrebbe negato la trasferta di Prato.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Raffica di risultati utili e nessun ko. La Robur arriva carica ai playoff

Notizie correlate

Playoff DR3, semifinale: la Robur Brindisi domina gara 1, Dynamic Taranto ko 81-58Parte con autorità il cammino della Robur Brindisi Resin Piping nelle semifinali playoff del campionato di Divisione Regionale 3, girone C.

Ravenna Juventus Next Gen 2-0: bianconeri ko, si interrompe la striscia di risultati utili consecutividi Redazione JuventusNews24Ravenna Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 27ª giornata di...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Utili tech, rialzo del petrolio e decisione della Fed guidano i mercati: Dow Jones, S&P, Nasdaq, Wall Street, Futures; Trattative USA-Iran in stallo; frenesia di utili in arrivo - Investing.com; Notizie del mattino: una raffica di decisioni da parte della Fed e della BoC, più gli utili Mag7 del primo trimestre ? (29.04.2026); Borse oggi verso una raffica di eventi che indicheranno il trend: è il giorno della Fed ma anche di Microsoft, Alphabet, Amazon e Meta.

Borse oggi verso una raffica di eventi che indicheranno il trend: è il giorno della Fed ma anche di Microsoft, Alphabet, Amazon e MetaWall Street ieri in netto calo: torna la paura per il boom AI a causa di OpenAI. Attesa per Microsoft, Alphabet, Amazon e Meta. Il Giappone è chiuso per festività. Nel Kospi sudcoreano spicca il setto ... msn.com

Trattative USA-Iran in stallo; frenesia di utili in arrivoInvesting.com - I futures legati ai principali indici statunitensi scivolano dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annullato i negoziati con l’Iran nel fine settimana, prolungando l ... it.investing.com

Le pistolettate di via Montalbo sono state una vendetta per la raffica di colpi esplosa in via don Minzoni - facebook.com facebook

Ecatombe a Madrid per un virus intestinale, raffica di ritiri. Sinner rassicura i tifosi x.com