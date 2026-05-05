Radmila Novozheeva ha vinto la quarta serata del programma di RaiUno “Dalla strada al palco”. La cantante lirica, originaria di un paese dell’Est, ha raccontato di aver cantato con la voce fredda e i piedi gelidi in passato. A Cesena, dove vive e insegna canto all’Istituto musicale Corelli, la città ha mostrato entusiasmo e supporto durante la serata. La serata si è svolta il 5 maggio 2026.

Cesena, 5 maggio 2026 – La cantante lirica Radmila Novozheeva è stata incoronata vincitrice della quarta serata del talent di RaiUno “Dalla strada al palco” e Cesena, la città dove vive e insegna canto lirico all’Istituto musicale Corelli, ha tifato ed esultato per lei. https:www.ilrestodelcarlino.itvideoalluvione-a-cesena-il-video-dellesibizione-improvvisata-della-soprano-siberiana-v0xfdr4b Protagonista al talent ‘Dalla strada al palco’. Tra maghi, acrobati, ginnasti dall’impatto visivo forte, il numeroso pubblico ha premiato, per dirla con Mara Venier, co-conduttrice della serata (insieme a Carlo Conti, Bianca Guaccero, Nino Frassica, Enrico Brignano ) la splendida voce, la presenza scenica e l’effetto concerto che Radmila ha saputo offrire.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Radmila regina del talent di RaiUno, dalle strade (di fango) al palco: “Quando cantai con la voce fredda e i piedi gelidi”

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