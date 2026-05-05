Quartesana saluta la Prima Copparo adesso la Coppa

L’Olimpia Quartesana ha perso in casa contro la squadra di Copparo 2015, una delle principali contendenti, e così si è conclusa la loro partecipazione in Prima categoria. La partita si è conclusa con la sconfitta della squadra locale, che ha dovuto lasciare il campionato dopo un anno dalla promozione. La sfida si è svolta nel rispetto dei regolamenti e si è conclusa con il risultato che ha sancito il passaggio di categoria degli avversari.

Come prevedibile non riesce l’impresa all’Olimpia Quartesana, che perde in casa con la corazzata Copparo 2015 e deve salutare la Prima categoria ad un solo anno dalla promozione. L’Olimpia chiude infatti a sette punti da Centro Erika Lavezzola e Real Fusignano, ed è la terza retrocessa assieme a Placci Bubano e Consandolo: non si disputeranno quindi i playout. La formazione di mister Battaglia le prova tutte ma il Copparo è nettamente superiore e, nonostante una squadra piena zeppa di riserve, passa senza nemmeno sudare troppo: decisiva la rete di Leite Borges allo scadere del primo tempo. I rossoblù si preparano ora all’ultimo impegno della loro splendida annata, domenica a Rivara (Modena) nella finale di Coppa Emilia contro il Guastalla.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Quartesana saluta la Prima. Copparo, adesso la Coppa Notizie correlate Prima Categoria. Copparo a Molinella. Quartesana in casaIn Prima categoria, la capolista Copparo 2015 sarà impegnata a Molinella contro la seconda in classifica: un’altra sfida di vertice con un avversario... Prima Categoria. Copparo, un torneo a senso unico. In coda risale l’Olimpia QuartesanaCon otto giornate ancora da giocare, si può dire che il Copparo abbia già un piede e mezzo in Promozione. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Quartesana saluta la Prima. Copparo, adesso la Coppa; Prima Categoria: la Portuense saluta la categoria e ridimensiona. Quartesana, ultime chance contro Copparo; Copparo saluta con un pari, Portuense ko. Scivola in casa il Ponte, derby al Consandolo. Quartesana saluta la prima. Copparo, adesso la coppaPrima Categoria: i rossoblù domenica possono centrare il ’doblete’ battendo il Guastalla sul neutro di Rivara. Sipario Portuense, riparte dalla Terza. msn.com Prima Categoria: la Portuense saluta la categoria e ridimensiona. Quartesana, ultime chance contro CopparoNel girone F di Prima categoria, gli unici verdetti ancora da assegnare riguardano la corsa alla salvezza. Serve un’impresa ... msn.com Il formidabile e incredibile campionato di Copparo 2015 si chiude con una vittoria di misura sul campo di Olimpia Quartesana,... - facebook.com facebook