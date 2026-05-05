Prima che tornino i grandi proiezione alla Multisala Astoria
Mercoledì 6 maggio alle 20,30, la Multisala Astoria di Forlì presenterà la proiezione del film “Prima che tornino i grandi”, realizzato dall’associazione ‘Di scena in scena’ e diretto da Andrea Petrini. L’evento si svolge nell’ambito di una programmazione dedicata al cinema, offrendo al pubblico l’opportunità di vedere questa produzione locale. La serata è aperta a tutti gli interessati e si svolge in sala cinematografica.
Mercoledì 6 maggio alle 20,30 la Multisala Astoria di Forlì ospiterà la proiezione del film “Prima che tornino i grandi”, prodotto dall’associazione ‘Di scena in scena’ e diretto da Andrea Petrini. Il film è stato presentato in anteprima nell’ambito del festival “In-visibile: un ponte tra Gianni.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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