Premio nazionale di poesia Cerino | il 9 maggio la finale Giaculli ricorda Corsi a un anno dalla sua scomparsa

Il 9 maggio si terrà a Napoli la finale del Premio nazionale di poesia Cerino, che si svolge nella suggestiva cornice della Chiesa di S.... La manifestazione quest’anno ricorda il poeta scomparso un anno fa, con un ricordo fatto dal presidente della giuria. La competizione vede coinvolti numerosi poeti provenienti da diverse parti del paese, pronti a presentare le proprie opere ai giudici. La serata prevede anche momenti di reading e premiazioni.

Torna l’appuntamento con la grande poesia a Napoli. Sabato 9 maggio, la suggestiva Chiesa di S. Maria del Parto, famosa per la Tomba di Sannazaro, ospita il Premio Nazionale di Poesia Cerino giunto alla XXII edizione, vuole essere un omaggio al poeta Salvatore Cerino e un tributo alla sua poesia, che ha segnato il Novecento artistico napoletano. I nomi dei vincitori saranno annunciati durante la manifestazione dalla giuria presieduta da Francesco D’Episcopo e composta da Lydia Tarsitano,Iana Salerni e Marco Molino. La lettura delle opere vincitrici sarà affidata alla voce dell’attrice Liliana Palermo e accompagnata dagli intermezzi musicali di Giovanni Paturzo.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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