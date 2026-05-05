Polonara ha spiegato di aver deciso di ritirarsi perché aveva difficoltà a palleggiare con la mano destra e si era reso conto di non poter tornare a essere come prima. Ha raccontato di aver iniziato ad allenarsi a gennaio sotto l’aspetto fisico e, una volta ripreso in mano la palla, ha capito che il suo livello non sarebbe più tornato quello di prima. Ha anche scherzato sul fatto di aver sorpreso sua moglie con le sue capacità.

“Avevo iniziato ad allenarmi a gennaio da un punto di vista fisico. Poi ho preso la palla in mano e ho capito che non sarei tornato quello di prima. Con la destra non riuscivo a palleggiare, in Serie A devi saper usare entrambi le mani. Quindi ho preso questa decisione “. Intervenuto a Sky Sport a meno di 24 ore dalla lettera social in cui ha annunciato il ritiro, Achille Polonara ha voluto spiegare le ragioni della decisione. Un ritiro a sorpresa nei tempi: “Ho spiazzato tutti, anche mia moglie”, ha spiegato l’ormai ex cestista. E nel futuro potrebbe esserci però ancora il basket: “Non ho pensato al futuro, la scelta è fresca e poco pensata. Mi piacerebbe rimanere nel basket, è stata la mia vita.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Polonara spiega il ritiro: “Non riuscivo a palleggiare con la destra. Con il post ho spiazzato anche mia moglie”. Poi parla del futuro

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