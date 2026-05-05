Il Comando di Polizia Municipale di Benevento ha annunciato la creazione di un’Unità Specialistica dedicata ai controlli sull’autotrasporto. Questa nuova sezione si occuperà di verificare il rispetto delle normative in materia di trasporto su strada. La decisione è stata comunicata tramite un comunicato ufficiale del comando. L’obiettivo è migliorare la gestione e la sicurezza nel settore dell’autotrasporto.

Tempo di lettura: 3 minuti Il Comando di Polizia Municipale di Benevento, comunica l’istituzione dell’Unità Specialistica per i controlli sull’autotrasporto, una struttura interna a carattere operativo, istruttorio e consultivo, finalizzata al rafforzamento delle attività di vigilanza in un settore connotato da elevata complessità normativa e tecnica. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle competenze istituzionali del Corpo in materia di polizia stradale e ambientale, con particolare riferimento alla normativa nazionale ed europea che disciplina il trasporto professionale di merci e persone, i tempi di guida e di riposo, l’utilizzo del cronotachigrafo, il cabotaggio, nonché il trasporto di merci pericolose e il rispetto dei limiti di massa e dimensioni dei veicoli.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Polizia Municipale, istituita l’Unità Specialistica per i controlli sull’autotrasporto

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