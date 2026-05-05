Durante i playoff di promozione, una partita è stata interrotta dopo un rigore fischiato al 90°, scatenando proteste tra i giocatori e il pubblico. Dopo il termine del match, le proteste sono continuate negli spogliatoi, dove si sono verificati momenti di tensione. Il club di casa ha annunciato l’intenzione di presentare prove video per contestare alcune accuse rivolte durante l’episodio. La situazione rimane al centro di attenzione e di indagini ufficiali.

? Cosa scoprirai Come si sono evolute le proteste una volta entrati negli spogliatoi?. Quali prove video utilizzerà il Belpasso per smentire le accuse?. Chi dovrà decidere l'esito finale dopo la sospensione della gara?. Perché l'arbitro ha ritenuto impossibile garantire la sicurezza sul campo?.? In Breve Belpasso contesta il rigore al 90' mentre il punteggio era sul 2-1.. L'arbitro La Franca della sezione Messina sospende il match per sicurezza.. Il club Belpasso Fc contesta le accuse di aggressione e presenta reclamo.. Gli organi competenti analizzeranno i verbali e le immagini video del match.. Il direttore di gara La Franca, della sezione AIA di Messina, ha sospeso la sfida tra Aci Sant’Antonio e Belpasso domenica scorsa dopo che il rigore concesso al 90? ha scatenato violente proteste in campo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Playoff di Promozione: gara sospesa dopo il rigore al 90? e il caos

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