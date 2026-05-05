A Pietracatella, nel Campobasso, le autorità continuano a indagare sugli omicidi che hanno coinvolto due donne avvelenate con ricina. Le vittime sono Antonella Di Ielsi e la figlia Sara. Le forze dell’ordine stanno approfondendo le verifiche, anche attraverso l’analisi del traffico internet. Recentemente, è emersa una possibile traccia nel Wi-Fi che potrebbe portare a una svolta nelle indagini.

Gli inquirenti stanno intensificando le indagini sugli omicidi con ricina di Pietracatella ( Campobasso ), dove sono state avvelenate Antonella Di Ielsi e la figlia Sara. Nella casa dei Di Vita la Scientifica ha sequestrato un importante bottino tecnologico: cinque cellulari, due SIM, un notebook, un tablet e due router.Particolare attenzione è rivolta al cellulare di Alice, la figlia maggiore sopravvissuta, dal quale verranno estratte chat, ricerche, messaggi e posizioni. I due router rappresentano un elemento chiave della strategia investigativa: serviranno a ricostruire chi si è connesso al Wi-Fi di casa nei giorni cruciali, a partire dal 23 dicembre (data del pasto incriminato) e nei giorni successivi, quando potrebbe essere avvenuto il secondo avvelenamento.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Pietracatella, "una traccia nel Wi-Fi": ricina, la svolta che può chiudere il caso

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