Piero De Luca esulta per Geppino Parente | Risultato importante per il territorio

Un deputato del Partito Democratico ha espresso soddisfazione per un risultato ottenuto da un collega locale, sottolineando che si tratta di un traguardo significativo per la zona di Salerno. Ha evidenziato l'importanza di mantenere unitarietà e continuità nell'amministrazione locale, facendo riferimento anche a nuovi investimenti previsti per il territorio. La dichiarazione è arrivata dopo un risultato elettorale importante per la comunità.

Il deputato dem sottolinea unità, continuità amministrativa e nuovi investimenti per il territorio salernitano. “Esprimo grande soddisfazione per l’elezione di Geppino Parente alla Presidenza della Provincia di Salerno. Si tratta di un risultato importante, frutto di un lavoro politico serio e condiviso che ha visto tutte le forze del centrosinistra unite attorno a una candidatura autorevole e profondamente radicata nel territorio”. Lo dichiara in una nota l’on Piero De Luca, segretario regionale del Pd. “Questa elezione-continua De Luca-conferma la solidità di un percorso costruito con responsabilità e visione, capace di mettere al centro lo sviluppo della provincia e i bisogni concreti delle comunità locali.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Piero De Luca esulta per Geppino Parente: “Risultato importante per il territorio” Notizie correlate Elezioni provinciali: Piero De Luca (PD) benedice Parente, Aliberti (FI) ringrazia gli alleati“In bocca al lupo a Geppino Parente, candidato del Partito Democratico e del centrosinistra alla carica di Presidente della Provincia di Salerno. Referendum, Piero De Luca: “Campania traino importante per la mobilitazione del Paese”Tempo di lettura: 2 minuti“Siamo molto orgogliosi e rivendichiamo il risultato ottenuto in Regione Campania, la prima d’Italia in termini percentuali... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Serie D: ha deciso un gol su punizione nel secondo tempo dell’intramontabile Luca Siligardi. La Correggese si salva davanti a Del Piero. Decreto Sicurezza, Piero De Luca attacca il Governo: Norma sugli avvocati manifestamente incostituzionaleDuro intervento del deputato salernitano Piero De Luca sul Decreto Sicurezza in discussione in Parlamento. Nel mirino, in particolare, la norma che riguarda il ruolo degli avvocati nelle procedure di ... ilvescovado.it Regionali, Piero De Luca: Reddito di cittadinanza? Campania già in prima linea sul welfareLa Campania è stata in prima linea per l'assistenza alle famiglie e il sostegno alle fasce più deboli con misure concrete afferma il segretario regionale del Pd Piero De Luca parlando con i cronisti ... napoli.repubblica.it