Picchiata con pugni e schiaffi si lasciano e la perseguita | insulti e minacce di morte

Una donna è stata aggredita con pugni e schiaffi, poi lasciata e successivamente perseguitata con insulti e minacce di morte. La vittima aveva già segnalato in passato la presenza dell’ex sotto casa, ma quella sera l’individuo ha oltrepassato ogni limite, urlando, minacciando e cercando di entrare nell’appartamento. La situazione è stata segnalata alle forze dell’ordine, che stanno indagando sui fatti.

Non era la prima volta che si presentava sotto casa sua. Ma quella sera ha superato ogni limite: urla, minacce, pretese di entrare nell'appartamento. La sorella della vittima, spaventata, ha chiamato il 112. L'ex compagno, saputo dell'intervento della polizia, è fuggito prima dell'arrivo della.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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