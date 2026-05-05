A Perugia, nel quartiere di Madonna Alta, si avvicina una partita decisiva tra le squadre locali. La gara di play-out tra l’SD Madonna Alta e Ferro di Cavallo rappresenta un momento importante per il calcio della zona, con le due formazioni pronte a sfidarsi in una sfida che potrebbe determinare il loro futuro nella stagione. L’evento si svolgerà nei prossimi giorni, attirando l’attenzione degli appassionati del territorio.

È un momento cruciale per il calcio locale di Perugia e, in particolare, per l’SD Madonna Alta–Ferro di Cavallo, che si prepara a vivere una gara che vale una stagione intera. Domenica 10 maggio, alle ore 16:00, l’impianto sportivo di Madonna Alta ospiterà la finale play-out tra Madonna Alta e Santarcangelo, una sfida decisiva per la permanenza e il futuro della squadra. La società ha lanciato un invito forte e diretto rivolto a ragazzi, famiglie e tutto il settore giovanile: riempire gli spalti, sostenere la squadra e trasformare la partita in un momento di comunità e appartenenza. Un appello che coinvolge anche lo staff dirigenziale, tra cui Federico Ferretti e altri collaboratori, impegnati nel rafforzare la partecipazione attorno alla squadra.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Perugia, tutto pronto a Madonna Alta: finale play-out decisiva tra sostegno e appartenenza

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