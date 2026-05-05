A Perugia, sono stati annunciati nuovi punti vendita che andranno ad ampliare l’offerta commerciale nei quartieri della città. Tra le novità, è prevista l’apertura di un nuovo supermercato di una nota catena della grande distribuzione. La presenza di queste strutture influenzerà le modalità di acquisto e la distribuzione dei servizi nelle zone periferiche, coinvolgendo direttamente le abitudini di spesa dei residenti. Le nuove aperture sono localizzate in specifici quartieri della città.

? Cosa scoprirai Dove sorgeranno esattamente i nuovi punti vendita nei quartieri perugini?. Come cambieranno le abitudini di spesa dei residenti nelle periferie?. Perché l'Umbria ha così tanti metri quadri di supermercati per abitante?. Quali zone subiranno il maggiore spostamento dei flussi di consumatori?.? In Breve L'Umbria registra 347 metri quadri di superficie commerciale per mille abitanti.. La media nazionale di superficie commerciale è di 230 metri quadri.. Dati Istat 2025 confermano l'alta densità di spazi per la grande distribuzione.. Nuovi punti vendita sposteranno i flussi di persone tra i rioni perugini.. A Perugia la geografia della spesa si trasforma con l’imminente arrivo di Esselunga e la pianificazione di nuovi punti vendita che ridisegneranno i consumi urbani.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Perugia, nuova mappa della spesa: arriva Esselunga e cambiano i quartieri

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