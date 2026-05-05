Perla Peragallo ha deciso di allontanarsi dalla scena ufficiale del teatro per dedicarsi a un percorso di innovazione artistica basato sulla distruzione delle vecchie strutture. La sua filosofia si concentra sull’abbandono delle convenzioni per creare nuove forme espressive. Attraverso questa scelta, mira a rinnovare il linguaggio teatrale e a esplorare modalità di espressione alternative, abbandonando i metodi tradizionali e sperimentando nuove prospettive creative.

? Cosa scoprirai Come può la distruzione del teatro portare alla vera arte?. Perché Perla Peragallo ha scelto di abbandonare la scena ufficiale?. Chi era il compagno che ha condiviso la sua missione radicale?. Cosa nascondevano i diari privati sulla sua ultima fase creativa?.? In Breve Sodalizio con Leo de Berardinis nelle cantine romane tra gli anni Sessanta e Settanta.. Debutto teatrale con l'Amleto di Shakespeare nel 1967.. Culmine del processo di auto-combustione creativa con Annabel Lee nel 1981.. Nuovo volume di Matteo Tamborrino pubblicato da Tab Edizioni.. Perla Peragallo ha segnato il passaggio dall’arte della rappresentazione alla pura esistenza scenica, culminando nel 1981 con la messa in scena di Annabel Lee di Poe.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Perla Peragallo: la filosofia della distruzione per rinnovare l’arte

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