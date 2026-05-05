Le trattative per i rinnovi di alcuni giocatori sono in fase avanzata, con particolare attenzione a due centrocampisti. La società sta lavorando per definire gli accordi con i calciatori, mentre nel frattempo è stato ufficializzato il rinnovo di un difensore, che percepisce un ingaggio di circa un milione di euro netti all’anno. Questi movimenti si inseriscono in un piano di consolidamento della rosa, già avviato con altri rinnovi recenti.

Il Napoli pensa al futuro e lo fa partendo dal presente. Da Rrahmani che ha firmato un rinnovo niente male, oseremmo definirlo quasi di lusso, a poco meno di milioni netti a stagione. Fino a Lobotka e McTominay che dovrebbero seguire lo stesso iter. Non più giovanissimi, sono però colonne del Napoli. Attorno a loro, il club e il prossimo tecnico (che potrebbe essere lo stesso Conte o, in mancanza, Maurizio Sarri) dovranno far crescere talenti che andranno pescati un po’ in giro. Il Corriere dello Sport, con Fabio Mandarini, si occupa delle questioni contrattuali. McTominay è l’uomo copertina del Napoli. Lobotka dovrebbe rimanere a Napoli. Sarà ancora lui il cervello della squadra.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Per McTominay e Lobotka il rinnovo è a un passo

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