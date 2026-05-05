Per la giudice Eitan Bondì ha colpito per fare male | ipotesi gesto premeditato si cerca l'arma

La giudice ha valutato che il gesto di Eitan Bondì, il 21enne che il 25 aprile ha sparato a una coppia dell'Anpi, sia stato compiuto con l’intento di fare male. Si sospetta che il ragazzo abbia agito in modo premeditato e si sta cercando l’arma, che potrebbe essere una pistola di tipo soft air. Al momento, le indagini sono in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Un gesto premeditato, pensato e attuato con cura: questo pensa la giudice in relazione al gesto il Eitan Bondì, il 21enne che il 25 aprile ha sparato a una coppia dell'Anpi con una pistola probabilmente da soft air.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Strangolò la madre con un foulard, condannato all’ergastolo Mauro Pedrotti: “Ha premeditato l’omicidio”È stato condannato all'ergastolo Mauro Pedrotti, il 58enne di Puegnago del Garda accusato di aver ucciso la madre, strangolandola con un foulard il 7... Eitan Bondì, lo studente che ha sparato il 25 aprile domani comparirà davanti al giudiceMercoledì è stato arrestato e domani, venerdì primo maggio, Eitan Bondì comparirà davanti al giudice. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Eitan Bondì, lo studente che ha sparato il 25 aprile domani comparirà davanti al giudice; I perché di uno sparo. Il giorno di Eitan Bondì davanti al giudice; Ora Eitan si vergogna. Altri raid nel suo passato: Fa parte di un gruppo; Spari del 25 aprile, Bondì ai domiciliari: Mi vergogno, non ho legami con la Brigata ebraica. Eitan Bondì, la gip: «Colpì per fare male». La pista della premeditazioneUn assalto pianificato, covato, forse, a lungo. Eitan Bondì il ventunenne ebreo che ha sparato con una pistola soft air (ora sparita) ai due militanti dell’Anpi durante le celebrazioni del 25 aprile, ... roma.corriere.it Eitan Bondì, lo studente che ha sparato il 25 aprile domani comparirà davanti al giudiceIl ragazzo, 21 anni, ha detto di far parte di una comunità ebraica. A casa sua sono state trovate diverse armi e alcune bandiere di Israele ... romatoday.it Spari agli attivisti Anpi, chiesta la doppia perizia su Eitan Bondì e sull’arma roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com Non è un “cane sciolto” Eitan Bondì, ma una persona attiva in un contesto di militanti, una sorta di gruppo ultrà vicino alla Comunità ebraica di Roma monitorato dalla Digos. Già segnalato, emerge ora, per uno striscione firmato con la stella di David, affisso all - facebook.com facebook