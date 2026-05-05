Per il comprensorio del Cuoio l’annata più nera

L’anno in corso ha portato notevoli sconvolgimenti nel calcio del comprensorio del Cuoio. Il Tuttocuoio ha subito la retrocessione dalla Serie D all’Eccellenza, mentre la Cuoiopelli è passata dalla Promozione alla Prima categoria. Staffoli è sceso dalla Prima alla Seconda, e la Sanromanese ha concluso il campionato in Terza categoria. Questi cambiamenti rappresentano una delle stagioni più difficili per le formazioni locali.

Per il calcio del comprensorio del Cuoio si chiude una delle annate peggiori. Tuttocuoio retrocesso dalla D all’Eccellenza, Cuoiopelli giù dalla Promozione alla Prima categoria, Staffoli scende dalla Prima alla Seconda e Sanromanese finisce in Terza categoria. Questi i verdetti dopo la fine dei campionati e dopo lo spareggio play out al Masini tra Cuoiopelli e San Miniato Basso, vinto con merito dai giallorossi del Pinocchio. Per la Cuoio si possono fare tutte le analisi che si vuole, compreso quella che senza penalizzazione di quattro punti si sarebbe salvata senza particolari patemi d’animo a 36 punti, ben dieci in più del San Miniato Basso.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Per il comprensorio del Cuoio l’annata più nera Notizie correlate Comprensorio del Cuoio, europarlamentare Torselli: “Porterò a Bruxelles il messaggio: sburocratizzare e semplificare”SANTA CROCE SULL’ARNO (PISA) – “Ho dedicato la giornata al Distretto del Cuoio e del Calzaturiero visitando alcune aziende della filiera, un pilastro... La spiaggia più pericolosa del mondo non esiste più: l’origine della sabbia nera di Reynisfjara in IslandaLa spiaggia nera di Reynisfjara è finita al centro dell'attenzione per essere stata distrutta dal maltempo: in realtà, tra origine, conformazione e... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Per il comprensorio del Cuoio l’annata più nera; L’Europa non legifera contro l’Italia: Torselli commenta l’esclusione della pelle dalla norma anti-deforestazione; Enpa, 250 mail per i barboncini di Castelfranco; Cuoio verso l'esclusione dal regolamento Ue sulla deforestazione: Evitato colpo alle concerie. Per il comprensorio del Cuoio l’annata più neraPer il calcio del comprensorio del Cuoio si chiude una delle annate peggiori. Tuttocuoio retrocesso dalla D all’Eccellenza, Cuoiopelli ... lanazione.it Regolamento deforestazione. La revisione dell’Unione europea. Si va verso l’esclusione del cuoioL’europarlamentare Nardella (Pd): È un grande risultato, frutto del gioco di squadra dell’Unic. Abbiamo evitato un’ingiustizia e il rischio di un collasso irreversibile per il mondo delle concerie. lanazione.it Il classico non passa mai di moda !Una borsa in cuoio pratica e stilosa!E la novità già in nostro negozio!#borsecuoio #borsepelle #cuoiomadeinitaly #leatherbagmilan #milanshop - facebook.com facebook