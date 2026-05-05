Pentamodena weekend da regina

Nel fine settimana appena trascorso, Modena ha ospitato eventi sportivi di rilievo, tra cui il Trofeo Nazionale Under 19-Under 15 e il Campionato Italiano di Parapentathlon. Numerosi atleti si sono sfidati sul campo e in aria, portando in città un grande fermento sportivo. La manifestazione ha coinvolto diverse categorie e ha attirato appassionati da varie regioni, contribuendo a un intenso clima di competizione e partecipazione.

Con il Trofeo Nazionale Under 19-Under 15 e il Campionato Italiano di Parapentathlon si è concluso un fine settimana di grande sport per Modena. Due giornate che hanno portato sotto la Ghirlandina atleti da tutta Italia e che hanno confermato l’alta capacità organizzativa della nostra città quando si parla di pentathlon moderno. Le gare del 2 e 3 maggio, poi, hanno dato anche tante soddisfazioni alla società del presidente Pier Paolo Alessandro. I giovani atleti modenesi hanno ottenuto risultati importanti in tutte le categorie. Under 19 femminile. Valentina Ibba ha conquistato il terzo posto con 1298 punti, grazie a un Laser Run da 13:20.70 e a una prova di nuoto competitiva.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pentamodena, weekend da regina Notizie correlate Sagra del Mandorlo in fiore, donne gratis nei luoghi della cultura e la regina Elisabetta in teatro: cosa fare nel weekendIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Comincia la kermesse folcloristica con il festival internazionale "I... Vittozzi da leggenda: trionfo nella mass start di Oslo e finale da reginaLisa Vittozzi chiude la stagione di Coppa del Mondo con una vittoria di prestigio, conquistando la mass start di Holmenkollen e firmando il primo...