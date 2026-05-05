pattarello trombini e manzo la storia in due promozioni

Emiliano Pattarello e Luca Trombini hanno recentemente raggiunto due promozioni importanti con la squadra di calcio locale, segnando un momento significativo nella loro carriera. Entrambi hanno avuto un ruolo determinante nelle stagioni passate e ora sono ricordati per i successi conseguiti sul campo. La loro presenza ha contribuito a portare la squadra a nuovi livelli, lasciando un segno nella storia sportiva della città.

Emiliano Pattarello e Luca Trombini entrano a pieno titolo nella storia dell’ Arezzo. Lo avevano già fatto per la vittoria del campionato di serie D nel 2023, ma adesso, con un altro campionato vinto, stavolta di serie C, sono nella strettissima cerchia in grado, in centotre anni di storia del Cavallino, di vincere due campionati con la maglia amaranto. Anzi, finora, c’era riuscito solo un giocatore: l’aretino doc Mario "Pinella" Rossi, un uomo che ha attraversato praticamente tutte le decadi amaranto dagli anni Cinquanta fino alla morte nel 1998. È stato allenatore in più parentesi, ma da calciatore vanta il record di aver vinto un campionato di Promozione toscana (l’allora quinta serie) nel 195556 e un campionato di C nel 196869.🔗 Leggi su Lanazione.it

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