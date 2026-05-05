Paolo Biava è il nuovo segretario generale della Cgil di Bergamo

Oggi l’Assemblea Generale della Cgil di Bergamo ha eletto Paolo Biava come nuovo segretario generale, sostituendo Andrea Agazzi. La decisione è stata comunicata ufficialmente durante la riunione, alla quale hanno partecipato i rappresentanti della categoria. Biava assume il ruolo di guida del sindacato locale, con l’incarico di coordinare le attività e le strategie future. La nomina è stata approvata all’unanimità dai membri presenti.

È Paolo Biava il nuovo segretario generale della Cgil di Bergamo. Lo ha eletto oggi l’Assemblea Generale della categoria, chiamata a scegliere il successore di Andrea Agazzi. Biava, 49 anni, di Brusaporto e padre di un figlio, arriva alla guida dei metalmeccanici orobici dopo un percorso partito direttamente dalla produzione. Diplomato perito meccanico, ha lavorato alla Gildemeister di Brembate Sopra (oggi Dmg Mori, ndr), dove nel 2008 è stato eletto delegato Rsu. Nel luglio 2020 è passato a tempo pieno in Fiom (Federazione Impiegati Operai Metallurgici, ndr) come funzionario politico, assumendo poi nel 2022 l’incarico di segretario organizzativo.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Leonardo Puleri è il nuovo segretario generale della Fp Cgil SondrioLeonardo Puleri, 49 anni, è il nuovo segretario generale della Funzione Pubblica Cgil di Sondrio. Leggi anche: Giuseppe Romano, eletto nuovo segretario generale della FLAI CGIL di Taranto