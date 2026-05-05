Paola Michelini è Introversa al teatro San Leonardo di Viterbo

Paola Michelini si esibisce sul palco del teatro San Leonardo di Viterbo con uno spettacolo di stand up comedy. La performance si svolge in un ambiente teatrale locale, attirando il pubblico presente. La comica si presenta con un tono diretto e spontaneo, coinvolgendo gli spettatori con battute e riflessioni sul quotidiano. L’evento si inserisce nella stagione di spettacoli della struttura, che ospita vari artisti del genere comico.

Paola Michelini sale sul palco del teatro San Leonardo di Viterbo per uno spettacolo di stand up comedy. “Introversa” è infatti uno spettacolo che con sarcasmo e una buona dose di autoironia prova a scardinare tanti pregiudizi e luoghi comuni. L'appuntamento con la comica e attrice è venerdì 8.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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