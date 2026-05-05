Dopo cinquant’anni, un italiano torna a conquistare il titolo agli Internazionali d’Italia di tennis al Foro Italico, una vittoria che ha attirato l’attenzione anche sulle parole di un ex campione. Quest’ultimo ha preferito parlare di felicità piuttosto che di record, ponendo domande su come siano stati felici altri campioni del passato e attuali, senza entrare nei dettagli delle loro carriere sportive. La discussione si è concentrata sull’aspetto emotivo piuttosto che sui risultati tecnici.

1976-2026. Cinquant’anni dopo, un italiano può vincere gli Internazionali d’Italia di tennis al Foro Italico. E quell’italiano può essere ovviamente Jannik Sinner. L’uomo che vinse cinquant’anni fa è, altrettanto ovviamente, Adriano Panatta. Un marziano nel mondo dello sport, un signore appagato dalla vita che parla più di felicità che di tennis. Che da decenni prova a spiegare che la sua vita non sarebbe cambiata se avesse vinto qualcosa in più. Che prova sempre a parlare di benessere. E che osserva con disincanto e distacco il tennis di oggi che lui considera robotico e poco affascinante anche se non lo dice mai in maniera netta. Panatta come Habemus Papam il film di Nanni Moretti.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Panatta parla di felicità, non di tennis: “Borg era felice? Alcaraz lo è?”

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