Palpeggiata da un uomo col doppio dei suoi anni

Nella zona industriale di Wasserschoepfe, a Bressanone, nei giorni scorsi, un episodio ha coinvolto una ragazza durante una festa. Un uomo di circa il doppio della sua età ha toccato la ragazza senza il suo consenso. I carabinieri sono intervenuti sul posto per gestire la situazione. La vicenda ha suscitato attenzione tra i residenti e le autorità locali.

Da un momento di gioia durante una festa a una molestia a tutti gli effetti. È quanto successo nei giorni scorsi a Bressanone, con i carabinieri che sono intervenuti nella zona industriale in località Wasserschoepfe. A contattare i militari intorno alle 21:40 è stata una collaboratrice.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate "Dovrei esaminare i suoi gioielli", anziana di 86 anni truffata a Imola da un uomo in abiti distintiUn arresto con restituzione di gioielli, questo il bilancio di un’operazione dei Carabinieri a Imola, dove un uomo di 59 anni è stato fermato per... Leggi anche: Palpeggiata su un pullman durante il viaggio notturno: denunciato un uomo Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Studentessa 15enne palpeggiata mentre torna da scuola a Carate, denuncia e indagini; Rubicone, la moglie era stata molestata palpeggiata da un cameriere, assolto il marito che chiese soldi al ristoratore; Como, ragazza di 23 anni palpeggiata in viale Lecco: denunciato 30enne pakistano; Violenza sessuale su due studentesse a Perugia, fermato un 30enne. Violenza sessuale a Termini: 17enne palpeggiata davanti alle biglietterie automaticheHa palpeggiato una minorenne che si trovava davanti alle biglietterie automatiche. Vittima una 17enne, che in pochi secondi si è trovata catapultata in un incubo all'interno della stazione ferroviaria ... romatoday.it Studentessa 23enne palpeggiata mentre passeggia in centro, 32enne arrestato e poi scarcerato a CaltanissettaUna studentessa di 23 anni è stata palpeggiata ripetutamente da un 32enne senza fissa dimora nel pieno centro di Caltanissetta mentre passeggiava per le strade della città. L’uomo è stato arrestato e ... fanpage.it Molestie anche in piazza Morlacchi: studentessa palpeggiata da uno sconosciuto - facebook.com facebook "RISTORANTE DA MEMO DI CRISTIANO ZANDONA " - Results on X | Live Posts & Updates x.com