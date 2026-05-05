Orrore a Roma chihuahua anziano gettato vivo in una busta | ritrovato in condizioni gravissime

A Roma un cane di piccola taglia di età avanzata è stato trovato vivo all’interno di una busta, in condizioni gravissime. La scoperta è avvenuta nel corso di un intervento di soccorso e ha suscitato shock tra i presenti. La polizia ha avviato le indagini per risalire all’autore del gesto, mentre le associazioni animaliste condannano l’accaduto. La vicenda ha fatto rapidamente il giro dei media locali.

Roma, 4 maggio 2026 – LNDC Animal Protection esprime sdegno e rabbia per quanto accaduto a Ercole, un chihuahua di circa 15 anni, ritrovato nei giorni scorsi a Roma, in zona Tor Vergata, in condizioni gravissime dopo essere stato abbandonato tra le sterpaglie, chiuso in una busta di plastica come fosse un rifiuto. Un atto di crudeltà estrema che avrebbe potuto avere esiti fatali e che è stato interrotto solo grazie al senso civico di un cittadino, che ha immediatamente allertato la Polizia Locale permettendo il recupero dell’animale. Ercole è stato quindi trasferito presso il Canile della Muratella, ma senza che venisse adeguatamente segnalata la natura del ritrovamento e la gravità delle condizioni in cui versava.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Leggi anche: Roma, orrore a Tor Tre Teste: gattina seviziata, è in condizioni gravissime Leggi anche: Trump: "Mojtaba Khamenei è probabilmente vivo, ma in condizioni gravissime"