omicidi di lello capriati e filippo scavo 14 tra arresti e fermi nei clan rivali del barese

Le indagini sugli omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo hanno portato all’arresto di 14 persone tra fermati e misure cautelari. Capriati, nipote di un noto boss, è stato ucciso il primo aprile 2024 con un colpo d’arma da fuoco, mentre Scavo, di 43 anni, è stato ucciso il 19 aprile in una sparatoria avvenuta in una discoteca del Barese. Le autorità hanno effettuato numerosi interventi nelle ultime ore.

C’è una svolta nelle indagini per gli omicidi di Lello Capriati, il nipote del boss ucciso a colpi d’arma da fuoco il primo aprile 2024, e di Filippo Scavo, il 43enne anche lui ucciso in una sparatoria lo scorso 19 aprile nella discoteca Divine Club di Bisceglie, nel nord Barese. Undici persone sono state arrestate e tre fermate: le persone coinvolte sono ritenute esponenti dei clan baresi rivali Strisciuglio e Capriati ai quali sono appunto riconducibili le due vittime. L’operazione è stata portata a termine da carabinieri e polizia coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari. Tra i fermati c’è anche Dylan Capriati, 22enne nipote di Lello assassinato due anni fa.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Sono 11 le persone arrestate e 3 quelle fermate nell'ambito delle indagini sugli omicidi di Lello Capriati, assassinato a Bari il primo aprile 2024 e di Filippo Scavo, il 43enne ucciso a colpi di arma da fuoco lo scorso 19 aprile nella discoteca Divine Club di Bisc x.com