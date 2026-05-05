In una settimana fondamentale, l’Avellino si prepara a disputare la partita più importante del suo campionato, con tensione e aspettative che crescono all’interno della squadra. La squadra ha svolto una sessione di allenamento aperta al pubblico prima di tornare a lavorare in modo riservato sul campo del “Partenio-Lombardi”. I novanta minuti rimanenti potrebbero determinare il destino del club nella stagione.

Tempo di lettura: 2 minuti Clima di lavoro e tensione crescente in casa Avellino, dove la settimana decisiva si è aperta con una seduta a porte aperte prima del ritorno al silenzio del “Partenio-Lombardi”. Da qui in avanti, infatti, Davide Ballardini ha scelto la linea della concentrazione totale per preparare l’ultimo appuntamento stagionale. Venerdì alle 20:30 andrà in scena il verdetto finale contro il Modena, ma il destino dei biancoverdi resta appeso anche agli altri campi. La rincorsa playoff passa obbligatoriamente da una vittoria, senza però la certezza del risultato finale: decisivi saranno gli incroci con Cesena e Mantova, in un intreccio che potrebbe premiare l’Avellino solo in determinate combinazioni di classifica.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Novanta minuti per crederci ancora: l’Avellino sfida il destino

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