Noslin o Maldini? I dubbi di Sarri per la finale di Coppa Italia

A meno di una settimana dalla finale di Coppa Italia, la Lazio si prepara ad affrontare l’Inter in un match che segnerà il ritorno dei biancocelesti allo stadio. Maurizio Sarri dovrà decidere quale attaccante schierare come centravanti, tra Noslin e Maldini. La scelta rappresenta un bivio importante per la formazione, che si gioca una possibilità di conquistare il trofeo.

Fra poco più di una settimana la Lazio sfiderà l’Inter nella finale di Coppa Italia. Per l’appuntamento importantissimo che vedrà pure il ritorno dei laziali allo stadio, Maurizio Sarri sarà chiamato a scegliere a chi affidare il ruolo di centravanti. A contendersi la maglia Maldini e Noslin, un.🔗 Leggi su Romatoday.it

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