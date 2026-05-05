Dopo una prima partita molto combattuta, la squadra di Avellino si prepara per la seconda sfida dei playoff contro Messina. La sfida si svolge dopo una Gara 1 che ha visto entrambe le formazioni impegnate in un confronto intenso e equilibrato. Il team di casa si allena con determinazione in vista della prossima partita, mentre i tifosi si preparano a seguire con attenzione l’andamento della serie.

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo una Gara 1 intensa e combattuta, la Scandone Avellino si prepara a tornare in campo per la seconda sfida della serie playoff contro Messina. Alla vigilia, il coach Ciro Dell’Imperio analizza quanto visto nel primo confronto e traccia la linea da seguire per affrontare una trasferta che si preannuncia tutt’altro che semplice. “Messina ha confermato di essere una squadra ostica, che non molla mai e molto ben allenata – ha spiegato il tecnico biancoverde –. Noi ripartiamo dalle indicazioni positive emerse durante tutto l’arco della gara. Abbiamo lavorato per fortificare quei concetti che, per gran parte della partita, si sono visti in campo”.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Niente cali, solo testa”: Dell’Imperio lancia la sfida a Messina

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