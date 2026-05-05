Neurologia San Carlo | nuove scoperte su epilessia e stress

Recenti studi nel campo della neurologia hanno portato a nuove scoperte riguardo all'epilessia e agli effetti dello stress cronico sul corpo. Ricercatori stanno esplorando come l'intelligenza artificiale possa migliorare la gestione delle crisi epilettiche, offrendo potenziali strumenti di previsione e intervento. Nel frattempo, si evidenzia che lo stress prolungato può danneggiare il DNA, contribuendo a un invecchiamento più rapido delle cellule.

? Cosa scoprirai Come può l'intelligenza artificiale cambiare la gestione delle crisi epilettiche?. Perché lo stress cronico danneggia il DNA e accelera l'invecchiamento?. Quali strategie pratiche proteggono il cervello dagli effetti del cortisolo?. Come influisce il ritmo sonno-veglia sulla prevenzione delle malattie degenerative?.? In Breve Giuseppe Spera conferma l'integrazione tra ricerca clinica e bisogni reali dei pazienti.. L'intelligenza artificiale e nuovi farmaci migliorano la gestione quotidiana dell'epilessia.. Eccesso di cortisolo e stress ossidativo causano danni al DNA e malattie degenerative.. Regolazione ritmi circadiani e attività fisica mattutina proteggono la salute cerebrale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Neurologia San Carlo: nuove scoperte su epilessia e stress Notizie correlate Medicina Nucleare e Neurologia: nuove strutture per il rilancio del San Pio, raddoppiano i posti letto“Una struttura all’avanguardia e che ci permetterà anche di decongestionare il Pronto soccorso”. “Elementi importanti”. Garlasco, nuove scoperte su Sempio: cosa cambia per StasiIl caso di Garlasco torna ancora una volta al centro dell’attenzione televisiva e giudiziaria, alimentando nuovi interrogativi su una delle vicende... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Aor San Carlo, pubblicati due importanti contributi scientifici della Neurologia. Aor San Carlo, pubblicati due importanti contributi scientifici della NeurologiaDue recenti e prestigiosi contributi scientifici testimoniano il lavoro costante della Neurologia dell’ospedale San Carlo di Potenza per l’innovazione clinica e la ricerca. La pubblicazione su una ri ... lasiritide.it Potenza, due pubblicazioni scientifiche per la Neurologia dell’Aor San CarloLa Neurologia dell’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza firma un contributo su Epilepsy and Behavior e interviene sul quotidiano nazionale Il Messaggero sui rischi dello stress croni ... trmtv.it