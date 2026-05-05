Nella Biblioteca Nazionale il concerto delle pianiste Annamaria Fortunato e Rebecca Rita Ventrella

Nella Biblioteca Nazionale si terrà un concerto con le pianiste Annamaria Fortunato e Rebecca Rita Ventrella, previsto per mercoledì 6 maggio alle 17. L’evento fa parte del ciclo «Concerti in Biblioteca» 2025, inserito nel «Piano Festival San Nicola» dell’EurOrchestra, sotto la guida artistica dei maestri Francesco Lentini e Angela Montemurro. La stagione musicale è organizzata in collaborazione con la Biblioteca stessa.

Mercoledì 6 maggio, alle 17, prosegue il cartellone musicale dei «Concerti in Biblioteca» 2025 del «Piano Festival San Nicola» dell’EurOrchestra, con la direzione artistica dei maestri Francesco Lentini e Angela Montemurro: la stagione musicale è organizzata in sinergia con la Biblioteca.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Annamaria Di Rita (presidente Ancri Pescara) riconfermata consigliera nazionale e referente della regione AbruzzoIl sesto raduno dell'Ancri nazionale (associazione nazionale insigniti dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana) si è svolto a Senigallia nel... Nella Biblioteca Nazionale il recital pianistico "Fantasia" di Filippo Balducci inaugura il Piano Festival 2026Si inaugura mercoledì 22 aprile, alle 17, la nuova stagione del «Piano Festival San Nicola» dell’EurOrchestra, con la direzione artistica dei maestri... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Scoperto a Roma un manoscritto con il più antico poema in lingua inglese; Biblioteca Nazionale, scoperto manoscritto del IX secolo con il più antico poema in inglese; Scoperto a Roma un manoscritto con il più antico poema in lingua inglese; ''Il viaggio dei giornali. Cartoline dall'Emeroteca''. Nella Biblioteca Nazionale di Roma una mostra dedicata a Eduardo Scarpetta nel centenario della sua morteDal 27 novembre 2025 al 27 febbraio 2026, la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma dedica una grande mostra a Eduardo Scarpetta nel centenario della morte, raccontando il percorso umano e artistico ... ilmattino.it Scoperto volume annotato da Galileo nella Biblioteca nazionale di FirenzeScoperto nella Biblioteca nazionale centrale di Firenze uno sconosciuto postillato di Galileo Galilei. A darne l'annuncio la stessa Biblioteca che presenterà domani, con una conferenza stampa la ... ansa.it "Amando Cattolica" a New York nella Biblioteca: The New York Public Library for the Performing Arts Biblioteca Nazionale Americana https://www.nypl.org/research/research-catalog/bib/b20050691originalUrl=https%3A%2F%2Fcatalog.nypl.org%2Frecord% - facebook.com facebook