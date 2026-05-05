Nave cargo con missili nei container | la minaccia alla Stretto di Taiwan

Una nave cargo è stata trovata a bordo con container contenenti 60 celle di lancio missilistico. La nave, denominata Zhong Da 79, è stata intercettata durante un'operazione di sorveglianza e si sospetta che possa trasportare armamenti militari nascosti tra i carichi regolari. La sua natura e le caratteristiche rendono difficile il monitoraggio e l’individuazione rispetto a altre imbarcazioni civili. La scoperta solleva nuove preoccupazioni sulla possibilità di traffici illegali di armamenti via mare.

? Cosa scoprirai Come può un normale cargo nascondere 60 celle di lancio missilistico?. Cosa rende la Zhong Da 79 un cacciatorpediniere difficile da tracciare?. Perché la flotta commerciale cinese rappresenta una minaccia per Taiwan?. Come cambieranno le regole della guerra marittima con queste navi?.? In Breve Zhong Da 79 dispone di 15 container con 60 celle di lancio verticali.. La nave raggiunge 20 nodi trasportando missili antiaerei, antinave e da crociera.. Ordnance Industry Science Technology definisce il mezzo un cacciatorpediniere containerizzato.. La strategia cinese punta a convertire rapidamente la vasta flotta mercantile nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nave cargo con missili nei container: la minaccia alla Stretto di Taiwan Notizie correlate Leggi anche: Iran, raid su basi Usa. Esplosioni a Doha. Colpita nave cargo nello Stretto di Hormuz - La diretta Iran, Teheran annuncia l’attacco più intenso. Sirene in Israele. Colpita nave cargo a Hormuz. Missili su Kuwait e Qatar – La direttaIran, tutte le notizie di oggi mercoledì 11 marzo – Live L’Iran annuncia l’attacco più intenso contro obiettivi di Usa e Israele. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Può trasportare lanciamissili e nascondersi: ecco la super nave cinese che spaventa Taiwan. Può trasportare lanciamissili e nascondersi: ecco la super nave cinese che spaventa TaiwanLa Cina punta su navi cargo armate e mimetizzate per rafforzare la sua strategia militare nello Stretto di Taiwan ... ilgiornale.it Nave francese attraversa lo Stretto di Hormuz: pedaggio pagato in yuan e criptoSono trascorse cinque settimane dall’inizio dei bombardamenti israeliani e americani sull’Iran. Nonostante l’eliminazione della leadership, a partire dalla Guida Suprema Ali Khamenei, e nonostante i ... ilmessaggero.it