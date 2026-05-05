Napoli a rischio due centrocampisti | chi rinnoverà?

Il Napoli si prepara a una fase di rinnovamento con possibili novità in mediana, poiché non sono certe le conferme di due centrocampisti. La squadra sta valutando le opzioni per la prossima stagione, mentre i giocatori coinvolti si trovano in una fase di trattative per il rinnovo contrattuale. La situazione rimane in evoluzione e le decisioni ufficiali sono attese nei prossimi giorni.

Il Napoli nella prossima stagione sarà travolto da una ventata di cambiamento. Non è assicurata la presenza di Lobotka e Anguissa. Molto probabilmente, tra i due giocatori resterà solo uno. Secondo il “Corriere della Sport”, a rinnovare il contratto sarà il centrocampista slovacco. Ecco, le parole del giornale:” Tre rinnovi, due riscatti. Anzi: il rinnovo di Rrahmani, il leader di una difesa che con lui cambia sistematicamente volto e rendimento, è già stato firmato da un po’ di settimane e va soltanto ufficializzato. Fino al 2029, con due scudetti e la Supercoppa in bacheca e tanti reciproci complimenti: Amir sta per chiudere la sesta stagione al Napoli ed è un totem del gruppo.🔗 Leggi su Dailynews24.it

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