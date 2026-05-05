A maggio 2026, l’Euribor si attesta al 2,15%, influenzando i tassi dei mutui. Sono state introdotte nuove regole per la richiesta di finanziamenti, con dettagli specifici su come evitare che l’imposta sostitutiva salga dallo 0,25% al 2%. Inoltre, vengono richiesti documenti precisi per evitare ritardi o blocchi nell’istruttoria da parte delle banche. Questi cambiamenti riguardano le procedure e i requisiti per i richiedenti.

? Cosa scoprirai Come evitare che l'imposta sostitutiva passi dallo 0,25% al 2%?. Quali documenti servono per non far bloccare l'istruttoria della banca?. Come scegliere tra tasso fisso e variabile con l'Euribor al 2,15%?. Perché la surroga può abbassare la rata senza costi notarili?.? In Breve Imposta sostitutiva 0,25% per prima casa contro 2% per altre tipologie immobiliari.. Detrazione interessi passivi per abitazione principale al 19% con tetto 4.000 euro.. Surroga del debito permette modifiche senza costi notarili o spese di istruttoria.. Euribor al 2,15% a maggio 2026 con rischio aumento rate per tassi variabili.. Il mercato dei finanziamenti ipotecari in questo maggio 2026 presenta un quadro di estrema selettività per i richiedenti, con l’Euribor che si attesta mediamente al 2,15%.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mutui a maggio 2026: Euribor al 2,15% e nuove regole per la domanda

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