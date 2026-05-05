Montichiari | Montichiari Medioevale

Da bresciatoday.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un fine settimana, Montichiari si trasforma in un borgo medievale, con strade e piazze che si popolano di performance, mercatini e decorazioni d’epoca. Sono previste attività dedicate a tutte le età, tra cui spettacoli e dimostrazioni storiche, per immergersi nel passato della località. La manifestazione si svolge nel centro storico, coinvolgendo diverse aree della cittadina e attirando numerosi visitatori.

Per un intero fine settimana, Montichiari si trasforma in un affascinante borgo medievale, offrendo a visitatori di tutte le età un’immersione suggestiva tra storia, spettacolo e tradizioni. Tra dame e cavalieri, tornei, mercanti e antichi mestieri, l’evento restituisce l’atmosfera di un’epoca.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

GIROINGIRO - La Pieve di San Pancrazio a Montichiari (BS),

Video GIROINGIRO - La Pieve di San Pancrazio a Montichiari (BS),

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