Montichiari | Montichiari Medioevale

Durante un fine settimana, Montichiari si trasforma in un borgo medievale, con strade e piazze che si popolano di performance, mercatini e decorazioni d’epoca. Sono previste attività dedicate a tutte le età, tra cui spettacoli e dimostrazioni storiche, per immergersi nel passato della località. La manifestazione si svolge nel centro storico, coinvolgendo diverse aree della cittadina e attirando numerosi visitatori.

Per un intero fine settimana, Montichiari si trasforma in un affascinante borgo medievale, offrendo a visitatori di tutte le età un’immersione suggestiva tra storia, spettacolo e tradizioni. Tra dame e cavalieri, tornei, mercanti e antichi mestieri, l’evento restituisce l’atmosfera di un’epoca.🔗 Leggi su Bresciatoday.it GIROINGIRO - La Pieve di San Pancrazio a Montichiari (BS), Notizie correlate Incrocio critico: scontro a Montichiari, tre feriti eUn violento scontro stradale ha coinvolto una famiglia a Montichiari nella serata di domenica 15 marzo. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Montichiari: Montichiari Medioevale - BresciaToday; Montichiari, al via il Maggio Monteclarense con rievocazioni e corteo medievale; Salto nel tempo. Mese di maggio ricco di iniziative; Sagre in Lombardia di Maggio 2026 (lista completa). Montichiari, 330 ragazzi al Raduno dei Consigli Comunali dei Ragazzi 2026 MONTECHIARI - Si tiene mercoledì 6 maggio 2026 al Centro Fiera del Garda la seconda edizione del Raduno dei Consigli Comunali dei Ragazzi e delle Ragazze (CCRR), promoss - facebook.com facebook Domenica 3 maggio alle ore 15:00, Piazza Martiri Patrioti si trasformerà in un palcoscenico d’altri tempi. Il Principato di Seborga avrà infatti il piacere di ospitare una breve rievocazione medievale a cura della Confraternita del Lupo di Montichiari (BS). L’i x.com