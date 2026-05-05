MoCa | Festa dell' Europa

Venerdì 9 maggio, presso il centro culturale di Brescia, si tiene una festa dedicata all’Europa. L’evento si svolge negli spazi di Mo.Ca, situato in via Moretto 78, e è rivolto principalmente ai giovani sotto i 30 anni. L’iniziativa coinvolge diverse attività e momenti di approfondimento, con l’obiettivo di coinvolgere i partecipanti in una giornata dedicata alla cultura europea.

Venerdì 9 maggio, negli spazi di Mo.Ca – Centro per le Nuove Culture in via Moretto 78, Brescia celebra la Festa dell’Europa con un’iniziativa interamente dedicata ai giovani under 30. Un appuntamento pensato per aprire finestre concrete sul futuro, offrendo strumenti, informazioni e occasioni di.🔗 Leggi su Bresciatoday.it CEO Kissed A Random Girl To Dodge A Blind Date, Love Began! Notizie correlate Leggi anche: Mo.Ca: Lo Giuro! Mostra di Gina Babic Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Mo.Ca: Festa dell'Europa - BresciaToday; Maggio europeo 2026 a Brescia; MoCa | Festa dell' Europa; Brescia e l’Europa, valori futuro condivisioni. La Festa dell’Europa. Sabato in piazza del PopoloEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it Festa dell’Europa: i monumenti della Città Metropolitana si illuminano per la paceIn occasione della Giornata dell’Europa, il 9 maggio 2026, il centro Europe Direct Torino della Città metropolitana di Torino e la rete dei Comuni Antenna Europa, in collaborazione con la candidatura ... torinoggi.it I sovrani spagnoli hanno assistito alla festa per i 50 anni di El País e Letizia ha conquistato tutti con i gioielli delle regine. - facebook.com facebook Al fischio finale, scateniamo la festa I festeggiamenti a San Siro e in Duomo x.com