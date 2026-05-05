Una madre ha segnalato che il suo bambino di 12 mesi si sveglia quasi ogni notte con il naso chiuso, rendendo difficile la respirazione e causando agitazione. Nonostante l’arrivo della primavera, i sintomi persistono, impedendo al bambino di riposare correttamente. La donna chiede chiarimenti sui possibili motivi di questa condizione, sottolineando che i risvegli sono frequenti e il disagio evidente.

Salve dottoressa, nonostante l’arrivo della primavera il mio bimbo (che ha 12 mesi) si sveglia praticamente tutte le notti con il nasino chiuso, tanto che fa fatica a respirare e si agita molto. Durante il giorno invece sembra stare abbastanza bene, solo un po’ raffreddato. Facciamo lavaggi nasali regolarmente, ma la situazione non migliora nonostante questo accorgimento. Cosa potrebbe essere? Non capisco se si tratta di aria secca in generale. Io abito comunque in città, quindi magari l’inquinamento non aiuta. Grazie se vorrà rispondermi. Da considerare, come lei accennava, anche i fattori ambientali: aria troppo secca e inquinanti ambientali potrebbero causare tale fenomeno.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Mio figlio si sveglia sempre col nasino chiuso: quali possono essere i motivi?”

FULLMedical genius transmigrates to ancient times and is abandoned in the cold palace #drama

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