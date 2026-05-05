Oggi Luka Modric si è recato a Milanello per tornare ad allenarsi dopo l’intervento chirurgico alla frattura dello zigomo, subito in seguito alla partita contro la Juventus. Il centrocampista croato ha seguito un percorso di recupero e si aspetta di rientrare in gruppo nelle prossime settimane. La presenza di Modric al centro sportivo del club rappresenta un segnale di progresso nel suo percorso di guarigione.

La testata di Manuel Locatelli ha messo fuori causa, come ormai noto, Luka Modric per il resto della stagione del Milan. Il giorno dopo la partita di 'San Siro' contro la Juventus, infatti, il centrocampista croato - classe 1985 - si è operato per la frattura dello zigomo sinistro e, dopo la gara di Reggio Emilia contro il Sassuolo, salterà anche i match contro Atalanta, Genoa (in trasferta) e Cagliari. Ad ogni modo, oggi pomeriggio - alla ripresa degli allenamenti del Milan a Milanello dopo il giorno di riposo concesso da mister Massimiliano Allegri - al centro sportivo dei rossoneri ci sarà anche Modric. Purtroppo non per allenarsi con Mike Maignan e compagni: svolgerà delle sedute personalizzate di allenamento.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, oggi si rivede Modric: tornerà a Milanello dopo l’operazione. Scossa per il gruppo?

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