Milan l’analisi della crisi | persi 58 punti dalle capoliste in tre stagioni Il dato che condanna RedBird

Da pianetamilan.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi tre campionati, il Milan ha accumulato 58 punti in meno rispetto alle prime due squadre in classifica. La squadra, guidata da Furlani e sostenuta dal fondo statunitense RedBird, ha visto ridursi il distacco rispetto a Inter e Napoli, che si sono affermate come leader del torneo. Dopo lo scudetto conquistato con Pioli e Maldini, i rossoneri si trovano in una posizione di svantaggio rispetto alle rivali.

Mancano tre partite alla fine della stagione e il Milan deve ancora sudare e combattere per conquistare un posto nella prossima edizione della Champions League. I rossoneri devono vincere due delle ultime tre partite della Serie A per avere la certezza matematica. Non un compito facile visto quanto sta facendo la squadra di Massimiliano Allegri nelle ultime 7 partite di campionato (qui la nostra analisi). Da dopo lo Scudetto targato Pioli in panchina e Maldini e Massara in dirigenza, i rossoneri, invece di sfruttare il trampolino per lanciarsi, hanno perso progressivamente il terreno da Napoli e Inter, che hanno dominato la scena italiana nelle ultime stagioni di Serie A.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, l’analisi della crisi: persi 58 punti dalle capoliste in tre stagioni. Il dato che condanna RedBird

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