Met Gala 2026 i look capelli protagonisti | eleganza rinascimentale e spirito rock

Da 361magazine.com 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la Met Gala 2026, i capelli sono stati al centro dell’attenzione con tre look distinti. Tra eleganza rinascimentale e stile rock, le acconciature hanno combinato intrecci complessi e sfumature creative. Sono stati scelti dai più noti hairstylist, che hanno creato tre interpretazioni iconiche per la serata. La manifestazione ha mostrato come i capelli possano diventare elemento fondamentale del look complessivo.

Intrecci sofisticati, sfumature artistiche e glamour ribelle. Tre visioni iconiche firmate dai migliori hairstylist. Il Met Gala 2026 si conferma ancora una volta un palcoscenico privilegiato per la creatività, dove moda e bellezza si incontrano dando vita a look memorabili. Tra le protagoniste della serata spiccano Zoë Kravitz, Hunter Schafer e Cher, ognuna interprete di uno stile unico, costruito nei minimi dettagli grazie al lavoro di hairstylist di fama internazionale e all’utilizzo di tecnologie all’avanguardia. Per Zoë Kravitz, l’hairstylist Nikki Nelms ha scelto un’acconciatura raffinata composta da micro treccine sottilissime, ispirata all’estetica rinascimentale.🔗 Leggi su 361magazine.com

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