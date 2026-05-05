A Mestre, un farmacista ha denunciato ripetuti furti nella sua farmacia, evidenziando come una donna sia riuscita a svuotare gli scaffali senza essere individuata. Nonostante le denunce presentate, le responsabili sono state lasciate libere, senza ulteriori provvedimenti. La situazione ha sollevato preoccupazioni sulla gestione di questi episodi e sulle modalità di intervento delle autorità.

? Cosa scoprirai Come ha fatto la donna a svuotare gli scaffali senza essere vista?. Chi sono le responsabili che tornano libere dopo ogni denuncia?. Perché i furti in Corso del Popolo minacciano la sopravvivenza dei negozi?. Quali conseguenze reali rischiano i colpevoli secondo il farmacista?.? In Breve Furto di oltre 400 euro di prodotti per l'igiene orale a Mestre.. Una delle responsabili è già stata denunciata tre volte dal farmacista Rigamonti.. Il punto vendita Pam in Corso del Popolo ha chiuso per continui furti.. Le autrici degli ultimi episodi sono risultate essere cittadine italiane.. Il dottor Vincenzo Rigamonti ha subito un furto di oltre 400 euro in Corso del Popolo a Mestre, subendo l’ennesimo colpo proprio durante il giorno mentre la farmacia era aperta e frequentata da clienti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mestre, furti in farmacia: il farmacista denuncia la recidiva

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