Mamma lancia ghiaia all’arbitro | maxi multa

In una partita di fine stagione, una mamma presente sugli spalti ha lanciato ghiaia verso l’arbitro, causando una disputa. L’incidente ha portato a una multa rilevante per la donna coinvolta. La partita era programmata come un momento di svago e sport, ma l’episodio ha interrotto la normale conclusione dell’evento. La scena si è svolta sotto gli occhi dei presenti e ha attirato l’attenzione delle autorità sportive.

Doveva essere una giornata di sport, di quelle che segnano la fine della stagione e lasciano spazio solo al divertimento. Invece si è trasformata in una pagina amara per il calcio giovanile aretino. È accaduto durante un torneo dedicato alla memoria di Agostino Caratelli, storico autore dell’inno del Bucine, dove in campo si affrontavano due squadre di ragazzi: il Resco Reggello e l’ Arno Castiglioni Laterina. Il clima si è progressivamente surriscaldato a causa di alcune decisioni arbitrali contestate. Proteste, malumori, tensione crescente. Fino a quando la situazione è degenerata in modo clamoroso. Secondo quanto riportato nel rapporto di gara, la madre di un calciatore del Resco Reggello avrebbe raccolto alcuni sassi dal parcheggio adiacente e li avrebbe lanciati contro il direttore di gara.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mamma lancia ghiaia all’arbitro: maxi multa Notizie correlate Chelsea, stangata per Pedro Neto: squalifica e maxi?multa dopo gli insulti all’arbitro! La ricostruzioneMancini Sampdoria, si riapre un clamoroso scenario? Un messaggio dell’Al-Sadd accende un intrigo di mercato Bastoni Barcellona, Deco prepara il piano... Frasi omofobe all’arbitro. Scatta la multa alla societàUna bruttissima pagina di calcio ha macchiato il campionato Under 17 Regionale quando la sfida in scena al "Boccardo" di Santa Margherita Ligure tra...