A maggio al Quarticciolo si svolge una rassegna dedicata all’arte contemporanea, intitolata CondiVisa, organizzata in collaborazione con Fortezza Est. La manifestazione prevede esposizioni e iniziative artistiche di diversi artisti. La stagione si conclude con uno spettacolo speciale, organizzato dal locale Laguna Cafè, che chiude il ciclo di eventi previsti durante il mese.

Cosa: Rassegna d’arte contemporanea CondiVisa (in collaborazione con Fortezza Est) e lo spettacolo conclusivo della stagione Laguna Cafè. Dove e Quando: Teatro Biblioteca Quarticciolo, via Ostuni 8, Roma. CondiVisa dal 7 al 10 maggio 2026; Laguna Cafè il 23 e 24 maggio 2026. Perché: Per esplorare le nuove forme del teatro contemporaneo attraverso una pluralità di linguaggi, dalla satira sulla società occidentale alle intime fragilità dei sentimenti umani. Il mese di maggio si preannuncia denso di appuntamenti imperdibili per il panorama culturale della Capitale, grazie alla vivace e innovativa programmazione offerta dal Teatro Biblioteca Quarticciolo.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Maggio al Quarticciolo: la rassegna CondiVisa e Laguna Cafè

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