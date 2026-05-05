Durante una competizione a Maggiora, il pilota di una moto si è trovato fuori traiettoria sulla rampa, finendo fuori pista. L'incidente ha causato un trauma al collo al pilota e coinvolto due persone che sono state colpite dall'impatto. Le autorità stanno indagando sulle cause dello sbandamento e sulla dinamica dell'incidente. Nessuna informazione è ancora stata resa nota sulle condizioni delle persone coinvolte.

? Cosa scoprirai Come ha fatto la moto a finire fuori traiettoria sulla rampa?. Chi sono le due persone colpite dall'impatto con il pilota?. Quali sono le reali condizioni cliniche di Lupino dopo l'urto?. Perché la velocità sulla rampa ha reso l'incidente inevitabile?.? In Breve Coinvolti un commissario di percorso e un fotografo a bordo campo.. Lupino trasportato all'ospedale di Borgomanero per trauma al collo e frattura nasale.. Commissario ferito lievemente e fotografo con solo urto di striscio.. L'incidente è avvenuto durante la batteria conclusiva del campionato italiano a Maggiora.. Il motocrossista viterbese Alessandro Lupino ha subito un violento impatto durante la batteria conclusiva del campionato italiano corsa domenica a Maggiora, finendo fuori pista dopo una caduta su un salto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lupino vola fuori pista a Maggiora: trauma al collo per il pilota

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