LIVE Bronzetti-Kessler 3-6 0-1 WTA Roma 2026 in DIRETTA | l’americana vince il primo set

Durante il match di oggi nel torneo di Roma, l’americana ha vinto il primo set contro l’azzurra, concluso 6-3. Nel secondo, Kessler ha ottenuto il break e si è portata sul 1-0. In alcune fasi del gioco, l’azzurra ha messo a segno un ace e ha avuto un punto a palla break, ma non è riuscita a concretizzarlo. La partita è in corso e si seguono gli scambi tra le due giocatrici.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 In rete il rovescio in uscita dal servizio di Bronzetti A-40 Ancora un’ottima prima per l’azzurra che torna a palla game 40-40 Ace! 40-A Kessler stecca con il rovescio. La palla si impenna e resta in campo, costringendo Bronzetti ad accorciare. L’americana è brava a mettere i piedi in campo e trova il vincente con il dritto lungolinea 40-40 Servizio e dritto 40-A Grande risposta dell’americana con il dritto. Seconda 40-40 Kessler si apre il campo con lo strettino di dritto e poi chiude con il lungolinea dalla parte opposta. Game lunghissimo A-40 In rete il rovescio lungolinea dell’americana Seconda 40-40 Kessler si gira sul dritto in risposta e trova il vincente A-40 In rete il dritto di Kessler 40-40 Arriva a malapena alla rete la smorzata tentata da Kessler, che sbaglia a campo aperto.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bronzetti-Kessler 3-6, 0-1, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’americana vince il primo set Notizie correlate LIVE Bronzetti-Kessler 3-6, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’americana vince il primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Buona risposta di Bronzetti che spinge con il dritto successivo. LIVE Bronzetti-Kessler, WTA Roma 2026 in DIRETTA: esordio complesso contro l’americanaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Lucia... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Dove vedere in tv Bronzetti-Kessler, WTA Roma 2026: orario, programma, streaming; IBI 26, inizia il main draw: debuttano Bronzetti, Ruggeri e Trevisan; Internazionali d’Italia 2026 oggi in tv: orari partite 5 maggio, ordine di gioco, streaming; Sport in tv oggi (martedì 5 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming. LIVE Bronzetti-Kessler 3-6, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’americana vince il primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda 15-40 Grande risposta con il rovescio lungolinea per Kessler che poi accelera con il dritto successivo ... oasport.it WTA Tennis in Rome Liveticker: McCartney Kessler gegen Lucia BronzettiRome (Italien) ist bis zum 17.05.2026 Schauplatz der Internazionali BNL d'Italia - Rome, ITA. Das Turnier der Kategorie WTA 1000 bringt dem Siegenden 1000 Weltranglistenpunkte. Insgesamt werden 8.312. news.de Sorteggiato il tabellone degli #IBI26, ecco i primi turni delle italiane: Paolini - Bye Stefanini Ostapenko Brancaccio qualificata Bronzetti Kessler Ruggeri Sonmez Trevisan Gibson Cocciaretto qualificata Pigato Grant Dopo il bye, Jasmine affr - facebook.com facebook Sorteggiato il tabellone degli #IBI26, ecco i primi turni delle italiane: Paolini - Bye Stefanini Ostapenko Brancaccio qualificata Bronzetti Kessler Ruggeri Sonmez Trevisan Gibson Cocciaretto qualificata Pigato Grant Dopo il bye, Jasmine affr x.com