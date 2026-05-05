L'Italia rischia di perdere i soldi del PNRR | cosa c'entrano le riforme già approvate

Bruxelles ha confermato che le riforme già approvate sono vincolanti e non modificabili, mantenendo una tolleranza zero sulle scadenze fissate per il 2026. Se l’Italia dovesse tornare indietro su alcune di queste misure, potrebbe essere costretta a restituire i fondi del PNRR già ricevuti. La Commissione europea ha sottolineato che il rispetto delle scadenze è essenziale per il proseguimento degli aiuti finanziari.

Bruxelles blinda il PNRR: riforme intoccabili e tolleranza zero sulle scadenze del 2026, con il rischio di dover restituire i fondi già incassati in caso di "marcia indietro" legislativa. Un patto di stabilità che vincola l'Italia a un impegno generazionale tra controlli rigorosi e l'obbligo di coerenza fino al 2031.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate L’Italia rischia di perdere Tresoldi, l’italiano con più gol in Europa che può giocare con tre nazionaliTresoldi è l'attaccante italiano più prolifico in Europa ma non ha mai giocato con la Nazionale: è conteso fra Italia, Germania e Argentina che può... Il Senegal rischia di essere escluso dalla prossima Coppa d’Africa: cosa dice l’articolo 59Oltre ad aver perso il trofeo il Senegal rischia di essere escluso anche dalla prossima edizione della Coppa d'Africa: può salvarsi solo dimostrando... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Data Center: senza energia e regole certe l’Italia rischia di stare a guardare; Dalla guerra al pieno: come la crisi energetica rischia di fermare l’Italia; Senza i soldati Usa l’Italia rischia di rimanere priva di Difesa. L’allarme del Siulm dopo le parole di Trump; L’Italia rischia di perdere i soldi del PNRR: cosa c’entrano le riforme già approvate. L’Italia rischia di perdere i soldi del PNRR: cosa c’entrano le riforme già approvateBruxelles blinda il PNRR: riforme intoccabili e tolleranza zero sulle scadenze del 2026, con il rischio di dover restituire i fondi già incassati in caso ... fanpage.it SCENARIO | L’Ue guardi alla Russia, l’Italia rischia un tecnico alla MontiCi vorrebbe un'Europa diversa, e attiva geopoliticamente, per evitare un disastro derivante dalla crisi in Medio Oriente ... ilsussidiario.net Guidare con le infradito è vietato in Italia Ecco cosa si rischia https://ebx.sh/DPogTv - facebook.com facebook Kammer (Fmi): “Dalla guerra in Iran l’Italia rischia quasi un punto di Pil” x.com