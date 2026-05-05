L' Inter trionfa lo youtuber forlivese Luca Mastrangelo | Contro la Roma la partita della svolta Dimarco uomo copertina

L’Inter ha vinto il suo 21º scudetto, conquistando così il titolo di campione d’Italia. La squadra ha ottenuto questo risultato dopo la partita contro la Roma, che molti considerano decisiva per la conquista del titolo. Tra gli spettatori c’è anche un youtuber forlivese che ha commentato l’evento, sottolineando in particolare la prestazione di Dimarco, definendolo l’uomo copertina della partita. Questo successo rappresenta il terzo scudetto in sei anni per il club e il primo sotto la guida di Chivu.

L’Inter è tornata sul tetto d’Italia conquistando il suo 21º scudetto, un traguardo storico che ha acceso l’entusiasmo di milioni di tifosi nerazzurri: è il terzo scudetto in 6 anni, il primo dell'era Chivu. E in questo clima di festa e orgoglio, le voci e i volti della tifoseria hanno avuto un.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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