Linea 1 metrò via dai vagoni le cassette di primo soccorso | scontro Usb-Anm Napoli

Un nuovo episodio riguarda la gestione dei materiali di primo soccorso sui mezzi pubblici in città. L’Usb Lavoro Privato ha denunciato che l’azienda di trasporto pubblico ha deciso di rimuovere le cassette di primo soccorso dai vagoni dei treni della Linea 1. La decisione è stata definita “gravissima” dall’organizzazione sindacale, che ha espresso preoccupazione per le conseguenze di questa scelta sulla sicurezza dei passeggeri.

Una “decisione gravissima adottata da Anm”, secondo l’Usb Lavoro Privato: “Rimuovere le cassette di primo soccorso dai treni Caf della Linea 1". È scontro tra il sindacato di base e l’azienda di trasporto pubblico. Secondo l’Usb, all’Anm poco sembrerebbe interessare “che tale scelta indebolisce concretamente la sicurezza a bordo dei convogli”. E inoltre, non verrebbe considerato “che, la maggior parte delle volte – afferma una nota -, nella linea il macchinista si ritrova a lavorare da solo ed è l’unico formato per intervenire in caso di emergenza a fronte di centinaia di passeggeri trasportati”. A detta del sindacato, eliminare il kit di...🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Linea 1 metrò, via dai vagoni le cassette di primo soccorso: scontro Usb-Anm Napoli Notizie correlate ANM, variazioni agli orari della Metro Linea 1 per verifiche tecnicheAggiornamento mobilità: ANM comunica la chiusura anticipata della Metro Linea 1 dal 23 al 26 febbraio 2026. Nuova Metro Linea 10 Napoli-Afragola senza conducente, ok ai lavori del primo lottoVia libera alla costruzione del primo lotto della nuova metro Linea 10 di Napoli da Secondigliano ad Afragola. Panoramica sull’argomento Metro Linea 1 Napoli, chiusura anticipata dal 4 al 7 maggio 2026Orari ultima corsa Metro Linea 1 Napoli dal 4 al 7 maggio con chiusura anticipata e info utili per spostarsi in città. napolike.it Metro Linea 1 Napoli, via alle prove per aprire la nuova stazione TribunaleAl via le prove tecniche per aprire la nuova stazione della metro Tribunale. La Linea 1 chiude 2 ore prima solo nella giornata di lunedì 13. Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo ... fanpage.it