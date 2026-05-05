Le nuove frontiere dell’Antimafia | i magistrati Balsamo e Mescolini ospiti al circolo Aurora

Si terra' sabato 9 maggio alle 10 il terzo incontro organizzato dal Circolo Aurora nella propria sede di Palazzo Albicini (corso Garibaldi, 80) nell'ambito del Ciclo "Idee in Cammino 1986-2026. A quarant'anni dal Maxi processo di Palermo" a cura di Simona Palo, una serie di iniziative volte a.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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