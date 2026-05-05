Le foto del funerale di Alex Zanardi a Padova

A Padova si è svolto il funerale di Alex Zanardi, con la presenza di oltre duemila persone. La cerimonia ha visto amici, familiari e sostenitori riuniti per rendere omaggio all’atleta paralimpico ed ex pilota. Le immagini della giornata mostrano l’affetto e il rispetto dimostrato da chi ha voluto salutare Zanardi nel suo ultimo viaggio. La funzione si è svolta in un clima di sobrietà e commozione.

Più di duemila persone hanno partecipato alla cerimonia per l'atleta paralimpico ed ex pilota automobilistico, morto venerdì Martedì mattina nella basilica di santa Giustina a Padova circa duemila persone hanno partecipato al funerale dell’atleta paralimpico ed ex pilota automobilistico Alex Zanardi, morto venerdì a 59 anni. Fuori dalla chiesa, sotto la pioggia, molte altre persone hanno seguito la cerimonia dai maxischermi montati per l’occasione. Durante l’omelia don Marco Pozza, parroco del carcere Due Palazzi di Padova e amico di Zanardi, ha ricordato molti momenti della vita dell’ex pilota, amato soprattutto per l’ottimismo mostrato dopo il grave incidente automobilistico del 2001, che gli causò l’amputazione delle gambe.🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Le foto del funerale di Alex Zanardi a Padova Funerali Zanardi: arrivo della salma del campione, gli applausi dei presenti Notizie correlate Funerale Alex Zanardi a Padova il 5 maggio. La famiglia: “Grazie per la vicinanza”Bologna, 2 maggio 2026 – I funerali di Alex Zanardi saranno celebrati martedì 5 maggio alle 11 nella Basilica di Santa Giustina, in Prato della... Alex Zanardi, è il giorno del funerale: cerimonia nella Basilica di Santa Giustina e lutto regionalePADOVA - C’è un rettilineo lungo trecento metri a Castel Maggiore, via Dante Alighieri, dove il rumore di un kart truccato rompeva il silenzio della... Altri aggiornamenti Temi più discussi: È il giorno dell'addio ad Alex Zanardi: i funerali a Padova; Alex Zanardi: il funerale si terrà il 5 maggio nella basilica di Santa Giustina a Padova; Funerale Alex Zanardi a Padova il 5 maggio. La famiglia: Grazie per la vicinanza; È morto Alex Zanardi. Aveva 59 anni. Funerali il 5 maggio a santa Giustina a Padova. Il funerale di Alex Zanardi: le fotoNella Basilica di Santa Giustina a Padova si è svolto il funerale di Alex Zanardi. All'uscita del feretro sono state diffuse le note di Ti insegnerò a volare (Alex), la canzone composta da Roberto V ... ilgiornale.it I funerali di Alex Zanardi a Padova, le fotoUn fiume di persone nella Basilica di Santa Giustina in Prato della Valle a Padova per l'ultimo saluto al campione. Tra i presenti Malagò, Bebe Vio, Giusy Versace, Alberto Tomba, Gianni Morandi, Gimbo ... ilrestodelcarlino.it Sky tg24. . Padova, folla alla Basilica di Santa Giustina per l’ultimo saluto ad Alex Zanardi. Centinaia di persone hanno atteso all’esterno sotto la pioggia mentre all’interno la chiesa risultava gremita già dalle prime ore del mattino. Presenti numerose personalit - facebook.com facebook Alex #Zanardi non è stato solo un campione di #sport ma ci ha insegnato che il limite può diventare slancio, che la caduta non definisce mai il traguardo, e che il coraggio si misura ogni giorno, soprattutto fuori dalle piste. Buon viaggio campione! tg24.sky.it/sp x.com