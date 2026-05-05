Le foto del funerale di Alex Zanardi a Padova

Da ilpost.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Padova si è svolto il funerale di Alex Zanardi, con la presenza di oltre duemila persone. La cerimonia ha visto amici, familiari e sostenitori riuniti per rendere omaggio all’atleta paralimpico ed ex pilota. Le immagini della giornata mostrano l’affetto e il rispetto dimostrato da chi ha voluto salutare Zanardi nel suo ultimo viaggio. La funzione si è svolta in un clima di sobrietà e commozione.

Più di duemila persone hanno partecipato alla cerimonia per l'atleta paralimpico ed ex pilota automobilistico, morto venerdì Martedì mattina nella basilica di santa Giustina a Padova circa duemila persone hanno partecipato al funerale dell’atleta paralimpico ed ex pilota automobilistico Alex Zanardi, morto venerdì a 59 anni. Fuori dalla chiesa, sotto la pioggia, molte altre persone hanno seguito la cerimonia dai maxischermi montati per l’occasione. Durante l’omelia don Marco Pozza, parroco del carcere Due Palazzi di Padova e amico di Zanardi, ha ricordato molti momenti della vita dell’ex pilota, amato soprattutto per l’ottimismo mostrato dopo il grave incidente automobilistico del 2001, che gli causò l’amputazione delle gambe.🔗 Leggi su Ilpost.it

le foto del funerale di alex zanardi a padova
© Ilpost.it - Le foto del funerale di Alex Zanardi a Padova

Funerali Zanardi: arrivo della salma del campione, gli applausi dei presenti

Video Funerali Zanardi: arrivo della salma del campione, gli applausi dei presenti

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